Edilizia scolastica: Provincia Crotone pubblica 5 bandi per altrettanti edifici

La Provincia di Crotone comunica che sono stati pubblicati cinque bandi di gara relativi alla progettazione per la messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici. Si tratta di progetti inerenti l'edilizia scolastica per le annualità 2019-2020 e 2021, il finanziamento complessivo è di 375 mila euro.

Gli edifici individuati con decreto del presidente n. 60 del 26.08.2019 in relazione alla loro rilevanza ed alle singole situazioni di criticità sono:

Liceo Classico Pitagora - Crotone

Liceo Scientifico Filoalo - Crotone

Istituto commerciale Lucifero - Crotone

Istituti per geometri Santoni - Crotone

Liceo Gravina, plesso via Giovanni Paolo II- Crotone

Istituto industriale Donegani - Crotone

Istituto nautico Ciliberto - Crotone

Liceo Classico Borrelli - Santa Severina

Il 17 febbraio sono stati pubblicati sul MEPA i bandi di gara relativi a cinque degli otto edifici scolastici previsti dl decreto n. 60, per gli altri tre si procederà nella prossima annualità così come previsto dal ministero.

I cinque edifici per i quali sono stati pubblicati i bandi sono:

Liceo Classico Pitagora - Crotone

Liceo Scientifico Filoalo - Crotone

Istituto commerciale Lucifero - Crotone

Istituti per geometri Santoni - Crotone

Liceo Gravina, plesso via Giovanni Paolo II- Crotone

Per il Liceo Classico Pitagora l'importo di gara è di 49.180,32 euro, mentre per gli altri quattro istituti è di 36.885,25 euro.

È un intervento importante, necessario, voluto prima dal Presidente Pugliese e poi dal presidente facente funzioni Giuseppe Dell'Aquila che al progetto ha lavorato in collaborazione e sinergia con il consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Simone Saporito ed con il supporto ed il lavoro del dirigente del settore architetto Nicola Artese.

“Programmazione e collaborazione-ha dichiarato il Presidente facente funzioni Dell'Aquila - stanno caratterizzando l'attività dell'amministrazione provinciale, ed i risultati che stanno arrivando confermando che questa, solo questa è la strada giusta. Nonostante le difficoltà evidenti in cui l'ente è costretto a lavorare, con il supporto, l'impegno ed il senso di responsabilità si stanno affrontando,gestendo e finalmente anche risolvendo problemi che purtroppo hanno condizionato e condizionano ancora oggi il nostro territorio e le nostre comunità.

Proseguiamo - conclude Dell'Aquila-sulla strada intrapresa, proseguiamo con la volontà di lavorare insieme per restutire fiducia e dignità al nostro territorio.”