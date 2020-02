Droga: 56 dosi di hashish trovate in un’aula della scuola, denunciato 17enne

I Carabinieri di Cosenza, con il supporto fondamentale di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di Vibo Valentia, hanno effettuato una serie di controlli in un istituto superiore di San Giovanni in Fiore.

Nel corso dell'attività, in un’aula della scuola, su segnalazione di Black, il pastore tedesco in farza ai Carabinieri, sono state così trovate 56 dosi di hashish, per un peso complessivo di 33 grammi, e la somma in denaro di 150 euro.

Successivamente un minorenne, ritenuto il responsabile, è stato individuato grazie alla segnalazione dell’unità cinofila, che ha percepito addosso al 17enne, incensurato, l’odore della droga.

I controlli a carico del ragazzo sono proseguiti con una perquisizione nella sua abitazione dove sono state ritrovate 16 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 22 grammi e altre 5 dosi di hashish per un peso di 4 grammi.

Al termine degli accertamenti il 17enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Catanzaro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.