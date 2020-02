Scuolabus con 4 ragazzini a bordo finisce in una scarpata: il più grave è l’autista

Non aveva ancora terminato il giro lo scuolabus che nel pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Orsomarso, nel cosentino. A bordo viaggiavano l’autista e quattro ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che usciti da scuola dovevano raggiungere casa.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito fuori strada ed è precipitato in una scarpata piena di rovi. Fortunatamente nessuno dei quattro studenti ha riportato gravi ferite ma solo lievi contusione. Ad avere la peggio è stato il conducente che ha riportato diverse ferite ed è stato portato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Cetraro. Da quanto si apprende, l’uomo non verserebbe in gravi condizioni. Indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea per stabilire la dinamica dell'accaduto.