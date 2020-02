Nonostante il divieto si presenta dalla ex il giorno dopo San Valentino e scoppia la rissa: arrestato 38enne

Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme - alla guida del Primo Dirigente della Polizia di Stato Raffaele Pelliccia - hanno tratto in arresto un 38 enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in Famiglia, lesioni personali aggravate e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con la ex convivente e, nonostante l’obbligo di presentazione alle P.G. per reati in ambito familiare, il giorno dopo San Valentino si è presentato da lei con alcuni familiari nel tentativo di recuperare il rapporto.

Il confronto sarebbe però stato tutt’altro che risolutivo e una lite verbale sarebbe degenerata successivamente in una rissa.

Tale circostanza avrebbe fatto tralignare una situazione già difficile, denunciata dalla donna alla Polizia e sottoposta alle dovute indagini, tanto da indurre il Sost. Procuratore Giuseppe Falcone a richiedere un aggravio della misura cautelare nei confronti che veniva accolta dal GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme, Rossella Prignani.