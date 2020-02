Cassano. Autovelox sradicato da un mezzo agricolo: indagini in corso

Un rilevatore di velocità, collocato al chilometro 17+450, sulla SS 534 e posto in direzione della SS.106 Jonica nel Comune di Cassano Ionio (Autovelox) è stato distrutto da ignoti.

I vandali sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, con un mezzo agricolo, spuntato da un campo al lato della strada, per sradicare lo strumento che aveva subito in passato anche un furto dei cavi in rame di collegamento all’energia elettrica, per cui era stato sottoposto ad un periodo di inutilizzo prima della riattivazione avvenuta soltanto lo scorso 18 febbraio.

Il gesto che ha ottenuto il totale disprezzo da parte del sindaco Gianni Papasso, è stato segnalato al Comando di Polizia Locale, che ha eseguito un sopralluogo per i dovuti rilievi. Ne è seguita la denuncia, sporta da parte del vice comandante della Polizia Locale, Marcello Papasso, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano, che al momento stanno cercando di risalire ai responsabili.