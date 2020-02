Le eccellenze catanzaresi allo Speciality Food di Dubai

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, nel corso della recente missione a Dubai ha incontrato i principali distributori degli Emirati Arabi Uniti, in occasione della 25a edizione di Gulfood, la più importante fiera enogastronomia del Medioriente.

E' per questo che la Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, in collaborazione con la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi, ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle aziende della provincia di Catanzaro, operanti nei settori food, beverage e hotellerie, per partecipare alla manifestazione fieristica “The Speciality Food Festival” (www.speciality.ae) in programma a Dubai dal 6 all’8 aprile 2020.

“Abbiamo voluto subito concretizzare i progetti di cui ho personalmente discusso a Dubai – ha spiegato il presidente della Cciaa, Daniele Rossi – l’Expo 2020 rappresenta una immensa opportunità per il mondo economico catanzarese e calabrese ed è necessario compiere passaggi precisi e di alto livello per arrivare preparati all’evento globale del prossimo ottobre. In questo percorso la Camera di Commercio, grazie al prezioso supporto della sua azienda speciale, ha deciso di assumere un ruolo da protagonista al fianco delle eccellenze del nostro territorio”.

“Gli EAU si confermano il principale mercato di sbocco dell'export nazionale in Medio Oriente e Nord Africa e per questo diventa un mercato che va aggredito e conquistato anche dalle nostre imprese – ha sottolineato il presidente dell’azienda speciale Promocatanzaro, Francesco Chirillo – basti pensare che l’85% dei prodotti agroalimentari consumati negli EAU è costituito da merce importata: un dato del genere, se collegato all’eccellenza enogastronomica della Calabria, dimostra quanto sia importante trovare una via d’accesso prioritaria per gli Emirati Arabi e l’intero Medio Oriente”.

L’avviso pubblico è disponibile sui siti internet ufficiali della Camera di Commercio di Catanzaro e su quello dell’azienda speciale Promocatanzaro. La partecipazione alla manifestazione è riservata ad un numero massimo di 7 imprese, selezionate in ordine cronologico di presentazione.