Corigliano Rossano. Fornisce documenti falsi per evitare mandato di arresto europeo

Ha fornito documenti falsi per evitare il mandato di arresto europeo, ma non è sfuggito al fermo. È successo a Corigliano Rossano dove, i militari del Nor hanno eseguito il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene e quindi arrestato arresto per possesso di documenti falsi un giovane di 22 anni, già condannato per vari reati nel Paese di provenienza.

Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno fatto diverse verifiche all’interno di un parcheggio di un supermercato in Viale Sant’Angelo dell’area rossanese, facendo accertamenti. Uno di questi, a seguito della richiesta dei militari di fornire i documenti, ha mostrato una carta di identità ed una patente romene ma, nel corso delle verifiche, è apparso agitato, per cui i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire la veridicità dei documenti di identità. Arrivato al Comando Compagnia, i carabinieri hanno scoperto che i documenti, a nome di un connazionale, erano falsi.

Nel corso delle attività di identificazione i militari hanno scoperto che sul giovane pendeva un mandato di arresto europeo emesso nel luglio dello scorso anno dall’Autorità Giudiziaria romena, per i reati di furto aggravato, guida senza patente e guida di veicolo non immatricolato. Per questo motivo dovrà scontare oltre tre anni di reclusione.

Il giovane è stato trasferito nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.