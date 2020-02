Finisce in una scarpata e muore carbonizzato. Morto 33enne originario del vibonese

Si stava recando nella casa di Morbello per fare lavori di ristrutturazione, ma durante il tragitto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito in una scarpata. Dopo il volo di circa 10 metri il mezzo ha preso fuoco e per Andrea Mantegna, 33enne originario del vibonese, non c’è stato nulla da fare.

È morto ieri il giovane originario di San Costantino di Briatico che, approfittando del giorno libero si stava recando nella frazione di Morbello in provincia di Alessandria. Il giovane, sposato e con due bimbi piccoli, ha perso il controllo della Toyota Yaris nel tratto di strada poco frequentato e che ha una forte pendenza: è uscito dalla carreggiata della provinciale 208, poi il volo di dieci metri.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso, vigili del fuoco di Acqui Terme e carabinieri. Un testimone sentito dagli investigatori ha raccontato di sentito un boato e aver visto l'auto prendere fuoco. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: il 118, arrivato con un elicottero, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.