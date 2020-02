Piane Crati, crac nella maggioranza. E il sindaco spiega le sue ragioni

Non è andato giù lo strappo dei quattro consiglieri comunali di maggioranza di Piane Crati che si sono dimessi e il crollo della maggioranza. Dal 13 febbraio nel piccolo Comune del cosentino si respira aria di elezione, perché con la fuoriuscita dal consiglio di sei consiglieri (4 di maggioranza e due di minoranza) l’assise non ha più il numero legale e quindi si profila lo scioglimento per un paese che conta circa millecinquecento abitanti.

L’ex sindaco Michele Ambrogio ha deciso di organizzare una conferenza stampa in cui spiegare le sue ragioni. Con le dimissioni di quattro rappresentanti della maggioranza, e due invece dell’opposizione, la giunta comunale di Michele Ambroggio è venuta meno, innescandone in questo modo lo scioglimento,

Ambrogio, che era stato eletto primo cittadino di Piane Crati nel maggio 2018, deve dunque abbandonare e prima di farlo vuole spiegare le sue motivazioni. La conferenza si terrà oggi, giovedì 20 febbraio alle 18, presso la sala ricevimenti “Orchidea Blu” di Piane Crati.

A rassegnare le proprie dimissioni sono stati il vice sindaco Angelo Fuoco, Pasquale Pignataro, Gianluca Carnevale e Genoveffa Petrone. Tra le fila dell’opposizione a firmare la lettera di dimissioni sono stati Emilio Nigro e Luisa Fuorivia. Ma se la maggioranza crolla, la minoranza non sta meglio, perché ai due dimissionari non si è aggiunto Marcello Mazza che di fatto ha spaccato in due il gruppo consiliare.