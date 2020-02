A2, Anas: rimosso il doppio senso di circolazione tra Cosenza sud e Rogliano

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” è stato rimosso il doppio senso di circolazione presente in carreggiata sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza (dal km 269,600 al km 261,300).

La riapertura -comunica Anas - è avvenuta a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Procura della Repubblica di Cosenza.

Il tratto è stato riaperto al traffico temporaneamente sulla corsia di sorpasso in direzione nord.

Il provvedimento si era reso necessario, in seguito al sequestro del tratto ( di circa 8 Km) dopo diversi incidenti stradali, uno dei quali ha provocato, il 19 dicembre scorso, la morte di un 19 enne di Conflenti (LEGGI QUI), per consentire tutti gli accertamenti tecnici non ripetibili e già programmati dalla Procura.