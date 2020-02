Consorzio di bonifica tirreno catanzarese, approvata assunzione dei lavoratori stagionali

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese presieduto dal Presidente Francesco Arcuri si è riunito e ha approvato il Bilancio di previsione 2020, ha autorizzato l’esercizio provvisorio e per l’approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.

Con l’approvazione del documento contabile viene dunque avviato il piano gestionale per il 2020 e vengono quindi autorizzati: l’assunzione dei lavoratori stagionali per le manutenzioni e la gestione degli impianti irrigui e degli addetti alla manutenzione ed alla pulizia della rete scolante; la manutenzione e pulizia di oltre 150 km, a rotazione triennale, di rete scolante.

Nel corso della discussione da parte degli agricoltori è stata messa in rilievo l’importanza che riveste la distribuzione dell’acqua per uso irriguo, gestita dal Consorzio, che deve essere sempre di buona qualità per produrre buon cibo. È stato segnalato l’urgente ed indifferibile intervento necessario sull’opera di presa sul fiume Savuto, che, a seguito delle più o meno recenti alluvioni si trova in una situazione precaria; urge intervenire per evitare danni ulteriori ed irreparabili che metterebbero fuori uso l’opera stessa e impedirebbero quindi l’erogazione dell’acqua irrigua in tutta la valle del Savuto, compromettendo la produzione della cipolla rossa di Tropea.

Il Consorzio ha assicurato che è stato predisposto un apposito intervento di messa in sicurezza dell’opera di presa che necessita di un finanziamento urgente da parte della Regione Calabria, alla quale il relativo progetto è già stato inoltrato.