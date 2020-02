Pericoloso ragno giunto a Gioia Tauro dal Brasile: viaggiava su un casco di banane

Ritrovamento insolito all’interno di un container giunto al porto dal Brasile al porto di Gioia Tauro. Un ispettore doganale si è infatti trovato davanti un esemplare del noto ragno delle banane “Phoneutria nigriventer”.

Il ragno, molto pericoloso, ha affrontato un lungo e indisturbato viaggio ben nascosto su un casco di banane a bordo di una nave partita dal Brasile.

Aperto il container per lo scarico, l’ispettore lo ha notato e con due bicchieri di plastica e dello scotch è riuscito a catturarlo.

Il veleno di questo ragno è molto pericoloso e a volte è anche letale. Il suo morso causa priapismo, ovvero erezione involontaria, dolorosa e lunga per più di 4 ore.

Nei casi più gravi il morso di questo ragno può portare impotenza, tachicardia, vomito, diarrea, parestesia, edema e shock anafilattico.

I sanitari hanno confermato che si trattava del temibile “ragno vagabondo brasiliano”, conosciuto anche come “ragno delle banane” per il comportamento che porta l’aracnide a scavare il nido per le proprie uova nel frutto tropicale.