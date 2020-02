Corigliano. Evade dai domiciliari, ritorna a casa e trova i Carabinieri: in arresto

La tentazione dell’uscita domenicale ha fatto cadere in errore un 40enne coriglianese, A.G., che,nonostante gli arresti domiciliari a cui era sottoposto dal novembre 2017 per il reato di estorsione, si è allontanato da casa presumibilmente per una passeggiata.

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, domenica mattina, hanno bussato alla porta di casa dell’uomo trovando in casa la moglie ma non il 40enne. La stessa ha provato a giustificare il marito dicendo ai militari che era uscito per lavoro e che era in possesso della dovuta autorizzazione.

Ma i Carabinieri, non convinti della versione sostenuta dalla donna, hanno approfondito la cosa scoprendo che l’autorizzazione non copriva il giorno della domenica e che comunque l’uomo aveva il permesso per svolgere attività lavorative ed agricole solo nell’area adiacente la sua abitazione.

La moglie aveva intanto avvisato telefonicamente il marito che era rincasato sostenendo davanti ai carabinieri di trovarsi a lavorare in un fondo agricolo vicino al suo ma il suo abbigliamento, non proprio da lavoro, e le scarpe pulite, non hanno retto la versione della coppia.

Sulla base delle risultanze investigative e dell’evidente violazione della misura cautelare, d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, i carabinieri hanno fatto scattare l’arresto di A.G. che è stato risottoposto alla restrizione domiciliare in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.