Bene confiscato “rinasce” e diventa la sede dell’Asd Isola Ambiente Apnea

Inaugurata domenica scorsa,ad Isola di Capo Rizzuto, la sede dell’Asd Isola Ambiente Apnea sita in via Reggio 25. Una struttura che il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha in gestione in quanto bene confiscato messo a bando dalla Commissione Prefettizia nel 2019.

Il bene che risultava, sostanzialmente inusato da alcuni anni era in condizioni strutturali “delicate”, pertanto è stato necessario investire moltissimo tempo e soldi da parte dei soci per portarlo alle condizioni attuali e renderlo nuovamente fruibile alla cittadinanza tutta.

L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione che il Parroco di Isola di Capo Rizzuto don Francesco, ha impartito alla numerosissima presenza di rappresentanti istituzionali del Comune, ai rappresentanti di moltissime associazioni del territorio e al gotha della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS) calabrese.

All’inaugurazione hanno partecipato oltre a soci e simpatizzanti provenienti anche da Crotone e Catanzaro, anche i rappresentanti di diverse associazioni e realtà imprenditoriali del territorio che da anni collaborano alla riuscita delle iniziative dell’A.S.D. Isola Ambiente Apnea: , l’ASD Chico Sub di Catanzaro, la Proloco di Isola di Capo Rizzuto, l’Associazione culturale Leonardo da Vinci di Le Castella, l’Unitalsi di Isola di Capo Rizzuto, Area 51 di Isola di Capo Rizzuto, la L.N.I. Sezione Le Castella, l’associazione “Insieme per Te”, la Cooperativa Sociale di Le Castella, la Cooperativa Blu Mediterranea di Le Castella, il gruppo folk “Magna Graecia” di Isola di Capo Rizzuto, il Milan Club di Isola di Capo Rizzuto, l’associazione “RugArt” di Isola di Capo Rizzuto, “Grafica Gentile” e “Pubblicità Asteriti”, ed il Presidente dell’A.S.D. Isola Ambiente Apnea il dott. Davide Scaramuzza ha ringraziato di cuore per le loro graditissima presenza.

Il Presidente poi, passando ai ringraziamenti alle istituzioni presenti e a coloro che per vari motivi non sono potuti essere della serata, ha voluto rimarcare, con forza, gli ideali fondativi dell’associazione, che sono sempre gli stessi e che si stanno perseguendo con tenacia, ostinazione e ferrea volontà, sempre collaborando con Enti ed Istituzioni, nell’intendo di far rivalutare la figura del pescatore in apnea e di contribuire, concretamente, alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio e dei suoi abitanti con particolare riguardo verso i giovani.

Infine ha tenuto a rimarcare il fatto che sia l’attuale amministrazione guidata dall’avv. Maria Grazia Vittimberga che quella precedente guidata dall’allora sindaco Gianluca Bruno, presente insieme al consigliere avv. Maurizio Piscitelli, sono sempre stati vicini, disponibili e aperti verso le esigenze prospettate da parte dell’A.S.D. Isola Ambiente Apnea e ha auspicato il prosieguo della collaborazione in funzione del bene supremo, quello del territorio e dei suoi cittadini e dell’opera di avvicinamento al mondo dello sport e del “mare” in genere, i giovani del territorio, e contribuire ad allontanarli, per quanto possibile, dalla strada e dai pericoli che essa può comportare nel nostro territorio: la politica che ha a cuore il futuro dei giovani è una politica che ha a cuore lo sviluppo del territorio.

Gli interventi succedutesi rispettivamente da parte del Responsabile Provinciale FIPSAS dott. Alberto Foglietti, dal Presidente Regionale FIPSAS dott. Antonio Debilio, dal Componente del Consiglio Nazionale e Responsabile Regionale del settore Attività Subacquee Avv. Andrea Scimone, hanno sostanzialmente confermato che questa associazione è uno dei fiori all’occhiello della Federazione in Calabria (e non solo) e hanno offerto la loro più ampia e completa disponibilità per i progetti che la stessa ha in cantiere. In questi interventi, sono stati, inoltre, rimarcati anche i risultati agonistici raggiunti dal team isolitano che oggi annovera tra le sue fila anche gli attuali Campioni Italiani di Pesca a Coppie Loprete Raffaele e Vincenzo Piscitelli, risultato raggiunto pur senza avere la possibilità di allenarsi nelle acque di casa, ma essendo costretti a fare centinaia di chilometri ogni volta che si decide di andare a mare a pescare…

Nel suo intervento l’assessore allo sport del Comune di Isola di Capo Rizzuto Salvatore Friio, presente insieme alla collega assessore dott.ssa Maria Pangallo e al consigliere comunale Santo Pullano, a nome del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha voluto rimarcare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla tematica dello sport e dell’ambiente dicendosi assolutamente favorevole verso tutte quelle attività che sono finalizzate allo sviluppo in senso lato del territorio sia in termini ambientali che sociali, sia in termini di conservazione che di fruizione.

Ha anche annunciato la concretizzazione di un dialogo con la Regione Calabria (attuale Ente Gestore dell’Area Marina Protetta "Capo Rizzuto") finalizzato alla realizzazione di una “cabina di regia” che includa anche il Comune di Isola di Capo Rizzuto nel cui territorio ricade integralmente l’AMP e che ad oggi era completamente esclusa dai tavoli decisionali.

L’ultimo intervento, quello del responsabile del Gruppo Sportivo della Lega Navale Italiana Sezione Le Castella, ha voluto rimarcare l’“indissolubilità” operativa ed identità di obiettivi delle due associazioni che operano in piena e consapevole sinergia e unione sul territorio.

Portando i saluti del neo Presidente della Sezione, il dott. Antonio Giovanni Iedà ha voluto porre all’attenzione dei presenti il fatto che, ad onore ulteriore di questa associazione, il loro spendersi per il territorio, è fatto in maniera assolutamente disinteressata, nel senso che la stragrande maggiorante delle attività poste in essere vengono autofinanziate (spesso con soldi di tasca propria da parte dei soci) o sostenute da sponsor che credono nello sviluppo delle attività legate al mare e all’ambiente e, negli anni, per come hanno potuto hanno dato una mano.

Anche la Sezione di Le Castella della Lega Navale Italiana ha voluto rimarcare l’importanza di un lavoro di sinergia tra le istituzioni come unico mezzo attraverso il quale il territorio può ambire a riprendersi il posto che gli spetta nel panorama turistico, sociale ed economico della Calabria.

Il ricco buffet offerto dall’Associazione impreziosito da una meravigliosa torta offerta dal bar pasticceria La Calabria dei f.lli Rizzo ha concluso degnamente la serata e tra panini, pizzette e un bicchiere di birra.