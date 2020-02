Lamezia: marijuana nei sacchi dei rifiuti conservata presso un canale, poliziotti arrivano al nascondiglio

Un ingente quantitativo di marijuana è stato rinvenuto e sequestrato dalla Polizia nella zona interpoderale di Lamezia Terme.

Nella tarda sera di domenica scorsa una “soffiata” aveva porta i poliziotti a conescenza di un nascondiglio di droga in contrada Seminario-Pane, in prossimità di un silos per la lavorazione di inerti ormai dismesso, ed ora posto sotto confisca.

La grande conoscenza del torritorio ha portato gli investigatori sul sito interessato, difficile da raggiungere in quanto servito da stradine di campagna e caratterizzato da foltissima vegetazione incolta.

La scuruposa e immediata attività degli operatori non però portato immediato risultato ma nella mattina seguente , l’occhio esperto dei poliziotti si è concentrato nella zona demaniale attigua e presso un canale dove è avvenuta la scoprta.

I poliziotti, infatti, sono riusciti a scovare tre sacchi neri comunemente utilizzati i rifiuti che celavano all’interno ben 19,073 kg di marijuana.

Il Magistrato di turno ha dunque disposto il sequestro a carico di ignoti della sostanza stupefacente, mentre sono in corso indagini volte a risalire agli autori del traffico di stupefacenti.