Festival della Scienza. Arpacal avvia laboratori didattici con gli studenti del Berto

I tecnici del dipartimento di Vibo Valentia dell’Arpacal, diretto da Clemente Migliorino, anche quest’anno hanno deciso di “confrontarsi” con le giovani generazioni. Con il Festival della Scienza sempre in prima linea c’è il liceo scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, diretto da Caterina Calabrese, che come ogni anno prende parte alla competizione dell’Arpacal.

Il percorso di lezioni pianificato con gli studenti del Berto è iniziato nei primi giorni di febbraio con due lezioni, dedicate ai ragazzi delle seconde classi di indirizzo “scienze applicate”, a cura di Saverio Rizzo, referente per l’educazione ambientale del Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia, che ha illustrato le competenze e funzioni dell’Agenzia, ed una lezione molto pratica tenuta dall’ingegner Pietro Paolo Capone, del Servizio Radiazioni e Rumore del Dipartimento, che ha illustrato ai ragazzi le attività di monitoraggio ambientale svolte dall’Arpacal.

I moduli concordati con la dirigente scolastica prevedono per oggi e dopodomani lezioni in aula-laboratorio di Francesco Gionfriddo, chimico di lunga esperienza in servizio al Dipartimento di Vibo Valentia, che ha spiegato e spiegherà ai ragazzi le metodiche usate per le analisi chimiche sulle acque potabili. Il programma prevede nelle prossime settimane altri moduli didattici: “Qualità dell’aria” a cura dei Nicola Ocello del Servizio Aria del Dipartimento, e “Verifica dei metodi di analisi chimiche e batteriologiche” a cura della biologa Angela Alia e del chimico Francesco Gionfriddo.