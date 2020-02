Magorno (IV): “Tac ancora fuori uso all’Ospedale di Praia a Mare, urge riparazione”

È stato immediato l’intervento del senatore Ernesto Magorno sulla situazione che in questi giorni sta paralizzando l’ospedale di Praia a Mare, a causa dell’indisponibilità della Tac, strumento diagnostico che si sarebbe potuto preservare con un’attenta manutenzione dei macchinari”.

Un inconveniente che Magorno ritiene “particolarmente disdicevole e inammissibile in un territorio già in sofferenza dal punto di vista sanitario e nel quale i cittadini ogni giorno si addentrano nell’intricato labirinto della sanità locale, subendo i disagi procurati dalle carenze di strutture e servizi così vitali”.

“Gli utenti – spiega la nota – si rivolgono dunque a strutture presenti fuori regione per usufruire di prestazioni così importanti, con i conseguenti disagi che tutto ciò comporta”. In una lettera al Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza, Daniela Saitta e al Direttore del centro Radiologico dell’ospedale Antonio Lopez chiede in breve “di affrettare i tempi per garantire il funzionamento dell’importante strumento diagnostico presente nell’ospedale di Praia a Mare, in modo da ripristinare il servizio Tac e porre fine a un intollerabile stato di inerzia che colpisce, così seriamente, il diritto alla salute dei cittadini del nostro territorio".