Impianto saturo. Comune sospende il conferimento dell’organico per oggi e domani

Per motivi di igiene pubblica e per mantenere il decoro urbano, l’amministrazione comunale cosentina informa la cittadinanza a non conferire rifiuti nella giornata odierna e per domani, dato che l’impianto di trattamento dei rifiuti è saturo.

Nello specifico viene chiesto di non esporre stasera, 18 febbraio, il mastello della frazione organica. Allo stesso modo le utenze del centro storico e dell'isola pedonale dovranno astenersi dall'esporre l'organico la mattina del 19 febbraio. Resta invece invariata, come da calendario, l'esposizione del vetro.