Minaccia di lanciarsi nel vuoto, 48enne salvata a Palmi

Ha tentato il suicidio scavalcando la ringhiera parapetto della Villa Comunale “Giuseppe Mazzini” di Palmi, minacciando di gettarsi nel vuoto, ma è stata salvata dalle Forze dell’Ordine.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di ieri, protagonista una donna di 48 anni. La segnalazione era pervenuta da un agente della Polizia Locale, che si era accorto delle intenzioni della quarantottenne, a seguito della quale personale della Compagnia Carabinieri, del Commissariato di P.S. e dei Vigili del Fuoco di Palmi è subito accorso.

In particolare, dopo un breve colloquio di mediazione intrapreso con la donna, le forze dell’ordine sono riuscite ad afferrarla da un braccio e portarla in salvo. Una volta al sicuro e incolume, l’interessata è stata trasportata all’ospedale di Polistena dai sanitari del 118 e per gli accertamenti del caso.