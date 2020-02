ASP Reggio: bando fondo FNA 2016 contributo economico disabilità gravissime

Con deliberazione n°103 del 14.02.2020 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ha approvato l'avviso pubblico inerente gli interventi socio assistenziali in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima.

Il contributo economico è quantificato in 600 euro mensili per un anno e per ogni istanza ammessa. I beneficiari saranno 226 per un importo totale di 1626313,03 euro. Fra le patologie ammesse ci saranno anche le persone con disabilità gravissima comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM5,con certificazione rilasciata da una struttura pubblica.

L'Associazione ADDA offrirà consulenza e aiuto previo contatto sul sito web e sui canali social e di posta elettronica.

Il termine di scadenza è fissato al 14 marzo prossimo.