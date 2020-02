Scontro tra due auto a Catanzaro, tre i feriti

Due auto - una Citroen C1 ed una Fiat Punto - sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa sera in via Conti Falluc nel quartiere S. Maria di Catanzaro.

I tre rispettivi passeggeri delle vetture, in particolare una coppia di anziani ed un giovane, sono stati soccorsi ed affidati alle cure del personale medico del Suem118 e poi trasferiti in ambulanza nell’ospedale cittadino.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza sia i mezzi che la zona. Nel sinistro sono state coinvolte anche altre tre auto, che erano parcheggiate a bordo strada. Sul luogo, inoltre, la polizia stradale, per gli adempimenti di competenza, ed il soccorso stradale.

Via Conti Falluc è stata momentaneamente chiusa al transito e fino al termine delle operazioni di soccorso.