Rinascita-Scott, si costituisce il figlio di Giovanni Mancuso

Si riduce la lista dei latitanti ricercati nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott” (QUI) e sfuggiti alla cattura dei carabinieri nel corso del maxi blitz scattato all’alba dello scorso 19 dicembre (QUI).

Braccato dai militari del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia si è infatti costituito nel carcere di Siano, a Catanzaro, Giuseppe Mancuso, 30enne figlio di Giovanni, ritenuto uno dei capi dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta di Limbadi. Il giovane – che è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Francesco Schimio – è accusato di associazione mafiosa ed estorsione.

La caccia ai destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’operazione non è però conclusa. All’appello ne mancano altri nove. Tutti ufficialmente latitanti e attivamente ricercati.

Sono scomparsi già prima del blitz di dicembre i fratelli Pasquale e Domenico Bonavota, di 44 e 39 anni, entrambi di Sant’Onofrio, condannati all’ergastolo al termine del processo scaturito dall’operazione “Conquista” (QUI).

Dal novembre del 2018 non si ha più traccia dei due. Pasquale è considerato la “mente” dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta, ritenuta egemone a Sant’Onofrio e nei paesi limitrofi, zona industriale di Maierato compresa. Domenico è invece ritenuto il capo dell’ala militare. Gli altri due fratelli, Nicola e Salvatore Bonavota sono stati arrestati e portati in carcere all’alba del 19 dicembre e la misura cautelare è stata confermata dal gip distrettuale.

Nell’elenco dei dieci latitanti ricercati nell’ambito della “Rinascita-Scott”, poi, c’è un altro santonofrese ritenuto vicino al clan dei Bonavota. Si tratta di Domenico Cugliari, 28 anni, detto “Scric”. Da Sant’Onofrio a Maierato il passo è breve ed anche in questo caso il filo conduttore è un altro indagato resosi irreperibile dopo la maxi operazione della Dda di Catanzaro. Si tratta di Domenico Cracolici, 38 anni, pure lui ufficialmente latitante e nella lista.

Tra i più pericolosi in circolazione c’è Salvatore Morelli, alias “Turi l’americano”, nato a Vibo il 13 ottobre del 1983, ritenuto esponente di primo piano della ‘ndrina dei “Ranisi”, già luogotenente di Andrea Mantella, l’ex boss “scissionista” oggi collaboratore di giustizia.

A tracciarne il profilo è proprio quest’ultimo: “Posso affermare – racconta agli inquirenti il pentito – che, quando sono stato carcerato per l’ultima volta, sul territorio il potere lo lasciai a Salvatore Morelli e ai due miei cugini, Vincenzo e Salvatore Mantella, i quali si servivano degli altri appartenenti al gruppo, ovvero Domenico Tomaino, Antonio Pardea, che so avere due nomi, forse Francescantonio, più altri ragazzi di cui si serviva Morelli, oltre al Tomaino e a Pardea”.

Morelli è pure indicato da Mantella come il soggetto che prevalentemente trattava il traffico di sostanze stupefacenti per conto del suo gruppo.

“Io non ho mai lavorato la droga, per me – aggiunge Mantella – la trattavano Salvatore Morelli, Antonio Pardea e Francesco Macrì, quello che è morto in un incidente stradale. La droga noi la prendevamo da Pasquale Bonavota e da Saverio Razionale che ne trattava tantissima”.

Sempre su Salvatore Morelli riferisce anche un altro pentito, Bartolomeo Arena, il quale lo inquadra come colui che avrebbe individuato le imprese alle quali chiedere denaro a titolo di estorsione e indicandone come dote posseduta quella della “Stella”.

“Morelli – afferma Arena – ha commesso unitamente ai Piscopisani un tentato omicidio ai danni dei fratelli Bellissimo di Soriano. E’ legatissimo a Fiorillo Michele detto “Zarrillo” al punto che quando era fuori quest’ultimo il Morelli era più vicino ai Piscopisani che a Vibo Valentia, dal punto di vista criminale. I Piscopisani si fidavano ciecamente di lui”.

Tra i presunti capi attualmente irreperibili non passa inosservato il nome di Rosario Pugliese, alias “Saro Cassarola”, 54 anni, ritenuto esponente di vertice dell’omonima ‘ndrina operante nel quartiere Affaccio di Vibo.

Sul suo conto Andrea Mantella dichiara: “E’ un usuraio, anche se per un periodo è stato sotto usura da parte di Francesco Fortuna, esponente dei Bonavota. Ho saputo che di recente unitamente al figlio ha avuto dei rapporti con Emanuele Mancuso nel traffico di sostanze stupefacenti. So che ha anche un silos per lo stoccaggio di carburanti, anche se non so la zona dove è ubicato. E’ attualmente attivo nel settore dell’onoranze funebri in società con Orazio Lo Bianco, soggetto che ha compiuto numerosi illeciti al cimitero di Vibo, grazie alla compiacenza dei custodi e in particolare di tale Francolino. Nello specifico si appropriavano di cappelle di proprietà di soggetti che si trovavano fuori Vibo e che non le utilizzavano più, per poi rivenderle”.

“Non so – aggiunge Mantella – se Saro Cassarola era ufficialmente socio di Orazio Lo Bianco o se fosse un socio occulto. Ultimamente hanno perso un po’ di potere ed il cimitero è passato in mano a Mommo Macrì (nel caso in cui si deve realizzare una cappella pretende una parte dei proventi a titolo di estorsione per l’esecuzione dei lavori)”.

Sempre secondo Mantella, “Saro Cassarola” sarebbe affiliato alla ‘ndrangheta con il grado della “Santa” e sarebbe stato sempre presente alle riunioni della “società maggiore”.

Il collaboratore di giustizia lo accusa anche di essere uno dei responsabili dell’omicidio di Antonio Pardea: “Pugliese Rosario e Domenico Pirolammi sono responsabili dell’omicidio di Pardea Antonio, avvenuto anche questo negli anni ’80, per via del fatto che aveva una relazione con la moglie di Domenico Piromalli. Il Pardea è stato ucciso all’interno di un’officina. Il fatto – precisa Mantella – mi è stato raccontato dallo stesso Rosario Pugliese, da Carmelo e Paolino Lo Bianco e da mio cognato Franzè Antonio. Per questi omicidi fu data la dote di Sgarrista a Pugliese Rosario, mentre Domenico Piromalli lo era già”.

Nella lista dei ricercati figura un altro esponente delle “nuove leve” dei clan emergenti di Vibo. Si tratta di Domenico Tomaino, alias “il Lupo”, 29 anni di Vibo.

Secondo l’accusa sarebbe uno dei componenti della ‘ndrina dei “Pardea-Ranisi”, alle dirette dipendenze di Salvatore Morelli, Domenico Macrì, detto “Mommo” e Francesco Antonio Pardea.

A San Gregorio d’Ippona è invece sfuggito alla cattura Gregorio Giofrè, 57 anni, ritenuto dagli inquirenti esponente di spicco dell’articolazione di ‘ndrangheta del piccolo centro alle porte di Vibo Valentia. Secondo l’accusa sarebbe partecipe all’associazione con “lo scopo di gestire le attività estorsive condotte per conto della cosca”.

Risulta latitante un’altra vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: Agostino Papaianni, nato a Joppolo ma residente a Voghera in provincia di Pavia.