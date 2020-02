“Rail Safe Day", controllate e identificate 410 persone nelle stazioni calabresi

Sono state 410 le persone identificate dai 66 operatori della polizia ferroviaria impiegati nell’operazione Rail Safe Day, finalizzata in particolar modo a contrastare comportamenti impropri o anomali da parte degli utenti e scongiurare gravi investimenti ferroviari.

Gli agenti sono stati impegnati in 60 stazioni e altri luoghi ferroviari. L’attività, che si inquadra nell’ambito di un dispositivo di sicurezza su scala nazionale, è stata svolta dagli operatori della Polfer della Calabria impiegati, in tutta la regione, in una serie di servizi nelle stazioni ed aree ferroviarie.

Attività che sono avvenute sotto l'occhio vigile del personale addetto alla Centrale Operativa Compartimentale attiva 24 ore al giorno e che, potendo contare sui sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione, ha coordinato efficacemente gli interventi sul territorio.