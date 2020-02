Girava per strada con la tracolla piena di droga, arrestato

Girava indisturbato per strada con la tracolla piena di droga, per questo motivo un 22enne di Cassano allo Ionio è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri pomeriggio, nella frazione Doria, i carabinieri hanno effettuato dei controlli nei pressi delle case popolari della zona ed hanno notato un ragazzo, noto per i suoi precedenti penali anche in materia di droga, e l’hanno seguito mentre si dirigeva verso un vicino uliveto, con indosso una grossa tracolla.

Pensando che l’uomo stesse per nascondere qualcosa, i Carabinieri cassanesi l’hanno circondato e bloccato. Hanno quindi iniziato una perquisizione personale e, nascosta nella borsa, gli hanno trovato ingenti quantità di marijuana e hashish ma anche eroina, molta della quale già divisa in dosi

Sono stati così trovato e sequestrati circa 200 grammi di hashish, divisi in due panetti; 30 grammi di marijuana e circa un grammo eroina. Il tutto è stato portato in caserma e sottoposto agli accertamenti specifici con dei reagenti chimici ed i risultati hanno dato riscontro positivo.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del fermato ed alle sue pertinenze, ma senza trovare altro. D’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, i militari hanno arrestato il ragazzo e lo hanno messo ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.