Giovane preso a calci e pugni in pieno centro: secondo caso in una sola settimana

Calci e pugni contro un giovane in piazza Duomo a Reggio Calabria. È successo ieri notte, intorno alle 3.30, quando due ragazzi probabilmente in preda ai fumi dell’alcol hanno aggredito un altro ragazzo del posto infierendo contro di lui sferrandogli contro, appunto, calci e pugni. Un’aggressione che sarebbe durata per più di un quarto d’ora, minuti dunque interminabili per il malcapitato.

La vittima si è poi recata nel pronto soccorso del capoluogo, dove è stata curata dai sanitari avendo riportato diverse ferite e un taglio sulla testa che ha richiesto otto punti di sutura, mentre un secondo di taglio, sul ciglio, ha avuto bisogno di un solo punto di sutura. Il giovane, dopo le cure del caso, ha provveduto a sporgere denuncia.

Proseguono dunque gli episodi di violenza a Reggio: già lo scorso week end, e più o meno alla stessa ora della notte, un altro ragazzo era stato aggredito in modo analogo e aveva anch’egli denunciato l’accaduto.