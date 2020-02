Archeologia. Lavori all’ex scuola, spunta una necropoli romana del I sec. d.C.

Sta emergendo dalla terra, nella Locride, una nuova necropoli di origine romana risalente al I secolo dopo Cristo. Scoperti lo scorso 10 agosto, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’ex scuola San Cono, i resti sono spuntati durante le attività nell’edificio, secondo le prime indiscrezioni potrebbe estendersi anche nel cortile esterno.

Al momento, come confermato dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, sono state portate alla luce 23 sepolture che erano ricche di brocche e monili in bronzo. Su indicazione del primo cittadino l’ex plesso scolastico verrà trasformato in un Centro Culturale.