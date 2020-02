Locri: non si avevano sue notizie da giorni, anziana trovata morta in casa

Un'anziana è stata trovata morta in casa oggi a Locri. Alle 12:15 una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta nella cittadina del reggiono per accedere, con un’autoscala, all’interno di un appartamento dove risiedeva la donna, di cui non si avevano notizie da qualche giorno e che viveva da sola.

Purtroppo, gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, una volta entrati all’interno dell’immobile, hanno potuto solo constatare il decesso dell’87enne, avvenuto, secondo il medico legale intervenuto, da circa 24 ore.