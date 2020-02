Fratelli scomparsi in Sardegna, svolta nel caso: sangue trovato è compatibile con i due

Arriva la svolta nel caso di scomparsa dei due fratelli calabresi Massimiliano e Davide Mirabello. I due, rispettivamente di 35 e 44 anni, sono da tempo residenti a Dolianova, ma sono spariti dalla scorsa domenica.

Il sangue trovato il 12 febbraio nei pressi della strada in cui stata bruciata la Volkswagen Polo a bordo della quale i due si sono allontanati, non solo è umano, ma addirittura riconducibile ai due fratelli. È quanto trapela – anche se non ci sono conferme ufficiali – dalle prime analisi effettuate sugli indizi recuperati dai militari.

Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno recuperato il Dna dal sangue trovato e hanno fatto la comparazione dalla quale emerge una compatibilità con i fratelli. Elemento, che potrebbe confermare che la scorsa domenica i due, appena usciti di casa, abbiano incontrato qualcuno forse per un chiarimento poi finito male.

I carabinieri di Dolianova, con i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale, i Cacciatori di Sardegna, le unità cinofile, hanno ripreso le ricerche dei due scomparsi nelle campagne di Dolianova.