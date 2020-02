Il ministro Speranza: “Il centro regionale di neurogenetica non chiuderà”

Roberto Speranza

Il centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme non chiuderà. L’ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha parlato di “importante riferimento nazionale ed internazionale nello studio della malattia di Alzheimer” e per questo “continuerà il suo importante lavoro”.

Speranza, di intesa con il Commissario ad acta della Sanità calabrese, Saverio Cotticelli, e con il Commissario straordinario di Catanzaro Giuseppe Zuccatelli, ha definito un percorso che consentirà al Centro di proseguire e consolidare le attività di ricerca nel delicato settore della neurogenetica

Come scritto in un comunicato del Ministero della Salute, la struttura "sarà immediatamente collegata all'Azienda ospedaliera-universitaria Mater Domini di Catanzaro, che ne assumerà temporaneamente e funzionalmente la gestione, nelle more del perfezionamento dell'accordo, al quale da settimane si sta lavorando, con l' Inrca-Irccs di Ancona/Cosenza”.