Regione: Jole Santelli proclamata ufficialmente presidente

Ufficialmente nominato, dalla Corte d’appello di Catanzaro, il nuovo presidente della Regione, Jole Santelli. La proclamazione è avvenuta questa mattina dopo che la Jole Santelli, candidata alla presidenza con il centrodestra, lo scorso 26 gennaio ha trionfato alle elezioni regionali con il 55,29% (QUI).



Nessuna fuga di notizie intanto per quanto riguarda la composizione della Giunta. In merito, la neo eletta ha risposto alla richiesta di dettagli con “assolutamente no”.

La Santelli ha poi proseguito sostenendo di aver avuto “questa prima fase di stasi per recuperare le idee e soprattutto per recuperare notizie. Ripeto quello che ho sempre detto: io chiedo solo nomi di alta qualità nell’interesse della Calabria e di quello che i calabresi si aspettano”