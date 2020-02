Isola. Litiga con la madre e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto un 20enne del luogo. Il giovane, durante una violenta lite con la madre, nonostante la presenza dei carabinieri intervenuti tempestivamente, avrebbe cercato di scagliarsi contro la donna, venendo prontamente bloccato e immobilizzato dai militari, ai quali ha opposto resistenza. Per il 20enne sono dunque scattate le manette. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno della Procura di Crotone.