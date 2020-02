Castrovillari. Le Risorse Terra e Uomo al centro delle attenzioni di “Angeloni”

“La risorsa Terra e la risorsa Uomo” è la conversazione di approfondimento, sul bene ambiente e sul bene persona, pensata e proposta dal Centro culturale “Angeloni “ di Castrovillari , nel salone “Varcasia” adiacente al convento della Parrocchia di San Francesco di Paola, a cui ha dato il proprio contributo il docente universitario, Piero Gagliardo, già ordinario di Geografia presso l’UNICAL di Cosenza.

Ad introdurlo la psicologa, Carla Bonifati, che ha richiamato la portata del tema in questo frangente storico, aggiungendo che la decisione di soffermarsi ancora sulla questione era stata suscitata dal precedente incontro sul “ cambiamento climatico” , particolarmente sentito e partecipato.

Un’occasione, questa, ancora per affrontare pure quella “ecologia umana", rilanciata in questi ultimi lustri ,con forza etica, dai Papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, che ribadisce il ruolo dell’esistenza tra risorse naturali e modelli di sviluppo in una sfida di civiltà che rivede alla radice la dignità dell'Uomo e il suo rapporto con la Terra.