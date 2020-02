Rubano capo di bestiame e chiedono riscatto per poi piazzare un altro furto: arrestati due reggini

Avevano rubato un capo di bestiame per chiedere il riscatto al proprietario ma non soddisfatti erano tornati in azione per piazzare un nuovo furto ai danni della vittima.

Protagonisti della vicenda un 28enne, S.P., e un 52enne, A.S.C., entrambi reggini ed entrambi conosciuti alle Forze di Polizia, che lo scorso mercoledì sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Saline di Montebello Jonico, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri.

I FATTI

L’indagine ha avuto inizio nel maggio scorso, quando i Carabinieri sono venuti a conoscenza, tramite la segnalazione di un parente della vittima – un anziano 86enne – del ricatto e del successivo furto.

Immediata l’azione dei militari che sono riusciti a ricostruire la dinamica degli avvenimenti. In particolare, - secondo quanto riferito dagli stessi inquirenti - due uomini, qualche giorno prima della denuncia, si erano introdotti all’interno della stalla di proprietà dell’anziano ed avevano rubato un capo di bestiame. Dall’evento, l’anziano 86enne aveva poi ricevuto ripetute minacce di morte, talune perpetrate anche a mano armata, tese ad ottenere il pagamento di una somma di denaro per il riscatto dell’animale. L’uomo, impaurito ed esasperato, aveva cercato di racimolare una somma di denaro sufficiente a soddisfare le richieste dei due i quali, ritornando dopo qualche giorno a casa dell’anziano 86enne, e approfittando della sua distrazione, avevano rubato dall’abitazione circa 500 euro ed un bidone d’olio, per poi darsi alla fuga.

Le brevi ma efficaci indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno portato all’arresto dei due con l’accusa di furto, rapina e tentata estorsione.

Gli indagati, dopo le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Reggio Calabria – Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.