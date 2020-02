Alla guida di un autoarticolato sull’A2 senza patente: 46enne arrestato dopo inseguimento

Con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, false dichiarazioni e sostituzione di persona è finito in arresto un 46enne catanese, A.F..

L’uomo si trovava sull’autostrada A2 Mediterranea alla guida di un autoarticolato quando pattuglia della Polizia Stradale di Vibo Valentia, impegnata in un servizio di controllo notturno, gli ha intimato l’alt e poi lo ha inviato a seguirli con il proprio veicolo presso gli Uffici di Polizia al fine di verificare l’identità, la posizione lavorativa e la regolarità della merce trasportata.

Il 46enne, da subito manifestatosi nervoso, ha iniziato a seguire i poliziotti ma nei dello svincolo di Sant’Onofrio ha improvvisamente affiancato l’autovettura degli operatori speronandola con il proprio autoarticolato, danneggiando gravemente l’auto di servizio e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli Agenti, per poi dileguarsi.

Immediatamente diramata dagli agenti agli Uffici di polizia limitrofi alla zona, è partita una caccia all’uomo – con il supporto dell’Arma dei carabinieri – e il fuggitivo è stato rintracciato poco dopo sulla Strada di Grande Collegamento Jonio – Tirreno da una pattuglia della Polizia Stradale di Siderno e dagli Agenti di una Volante del Commissariato di P.S. di Polistena.

Gli Agenti, hanno immediatamente intimato l’alt al conducente, che tuttavia non eseguiva l’ordine e perseverava nella sua fuga, a notevole velocità ed in spregio alle regole del codice della strada anche all’interno di centri abitati, determinando l’inizio di un inseguimento che ha posto in pericolo la vita dello stesso fuggitivo, degli operatori della Polizia di Stato, nonché degli utenti della strada.

Giunti a Locri, con l’ulteriore ausilio di una pattuglia del Commissariato di Siderno, gli operatori della Polizia sono riusciti ad arrestare la corsa dell’autoarticolato e, A.F. è stato perquisito, fotosegnalato e tratto in arresto.

Alle successive attività hanno concorso, con straordinaria sinergia gli operatori dei Commissariati citati, nonché della Polizia stradale di Siderno e Vibo Valentia ed il personale della Squadre Mobili delle Questure Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Dagli accertamenti eseguiti sarebbe stato appurato che l’uomo guidava in assenza della dovuta patente per mezzi pesanti, cosa che potrebbe aver determinato l’idea di tentare di sfuggire al controllo.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente l’uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Locri, ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.