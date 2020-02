Questo non è amore, approda anche a Crotone il camper della Polizia

È in occasione della festa degli innamorati, che stamane la Questura di Crotone è scesa in Piazza della Resistenza per mettere sotto i riflettori il tema della violenza di genere promossa dalla campagna di sensibilizzazione #questononèamore.

In Piazza della Resistenza, a bordo del Camper della Polizia di Stato, insieme ai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine (Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili), della Squadra Mobile, dell’Ufficio di Gabinetto e delle Volanti erano presenti gli operatori del Centro anti violenza “Udite Agar”, della “Cooperativa Noemi”, “Fidapa sez. di Crotone”, “Opi”, “Green Zoe”, del Consultorio familiare dell’Asp di Crotone e rappresentanti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Crotone.

Sono state pertanto illustrate le finalità della campagna e fornite informazioni dettagliate su quello che potrebbe essere un eventuale percorso di aiuto e le procedure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.

A dimostrazione dell’attenzione che la Questura di Crotone pone sul fenomeno era presente anche il Questore di Crotone che ha accolto il Prefetto della provincia di Crotone e il Commissario Straordinario, i quali hanno sottolineato l’importanza sociale dell’iniziativa e la necessità che la Polizia di stato sia in prima linea nell’attività di informazione ed educazione per le nuove generazioni.

Per fortuna nell’ultimo anno si è assistito ad un aumento di denunce di episodi di violenza di genere, a testimonianza di una maggiore consapevolezza del fenomeno e della fiducia che le vittime nutrono nei confronti delle Forze di Polizia.