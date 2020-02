Rapporti tesi in questura, i sindacati interrompono rapporti sindacali con il questore

Le segreterie provinciali di Catanzaro di Siulp, Fsp Polizia di Stato, Federazione Coisp e Siap hanno deciso di interrompere i rapporti sindacali con il questore di Catanzaro. La decisione scaturisce dalle “determinazioni” assunte dal questore “sia nei riguardi di ogni Sindacato, sia nei confronti del personale, di ogni ordine e grado, di questa provincia”.

I sindacati, che qualche settimana fa hanno inviato una nota al ministro dell’Interno Lamorgese, per chiedere la rimozione del questore, i segretari hanno confermato che “non parteciperanno ad alcun tavolo istituzionale che veda come controparte il Questore Amalia Di Ruocco”.

I sindacati non forniranno “gli elenchi del personale che deve far parte delle commissioni consultive in tema di disciplina”, né parteciperanno “ai tavoli di verifica e confronto previsti e convocati”.