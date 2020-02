Soverato, ricevono droga per riparare una caldaia. In manette due giovani

I Carabinieri di Davoli e della Sezione Radiomobile di Soverato hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne (B.G.) ed un 32enne (C.R.) entrambi di soveratesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato la vettura condotta dal primo e, perquisitala, via hanno trovato una busta in cellophane contenente 200 grammi di marijuana e nascosta all’interno di un piccolo vano sotto il freno a mano. I due hanno dichiarato di averla ricevuta poco prima come “pagamento” per la riparazione di una caldaia.

La marijuana con i loro telefoni cellulari sono stati sequestrati per i successivi accertamenti tecnici di rito. Entrambi, poi, al termine delle formalità di rito, sono stati messi ai domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.