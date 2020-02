Cinquefrondi, siglato protocollo di intesa con la Fondazione Lanzino

Avviare un rapporto di collaborazione tra la Fondazione Roberta Lanzino Onlus e l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi. È questo l’obiettivo del protocollo di intesa siglato tra l’ente del cosentino e la stessa fondazione. È successo questa mattina a seguito della proposta dell’assessora alle Pari Opportunità Giada Porretta, del sindaco Michele Conia, che ha quindi sottoscritto il protocollo con la Fondazione nata in Calabria nel 1989 a seguito alla morte per stupro di Roberta, 19 anni, studentessa al primo anno di Scienze economiche presso l’Unical.

Il Comune entra a far parte della rete locale ed internazionale della Fondazione Roberta Lanzino Onlus e pertanto si avvieranno partenariati in progetti nonché iniziative in compartecipazione. E verranno inoltre avviate buone pratiche per la diffusione della conoscenza del tema, nonché dei bisogni dei minori, ad organizzare incontri seminariali di studio, workshop, laboratori multidisciplinari ed integrati e varie altre attività in sinergia con associazioni ed altri Enti.

Verranno, inoltre, predisposti percorsi a favore di donne e minorenni vittime di reati sessuali promuovendo la cultura della tutela giuridica e della non violenza, a tal proposito verrà istituito uno specifico sportello di ascolto per donne e minori in difficoltà. Il progetto ed i vari servizi previsti dalla convenzione verranno presentati alla cittadinanza ed a tutte le associazioni e gli Enti il 22 febbraio alle 17 nella sala consiliare.