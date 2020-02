Dalla Calabria a Parigi. Peppe Voltarelli arriva al “Carnival Rital”

Nomade per vocazione e temperamento, ma con il cuore rivolto sempre alla sua terra. Con questo obiettivo Peppe Voltarelli, il cantore della Sibaritide è approdato a Parigi. Il cantante è infatti diventato un ambasciatore della canzone d’autore nel mondo.

Dopo le tournée in America Latina, Canada ed Europa centrale, e il tour in Madagascar, dove ha portato ritmi ed armonie radicate calabresi, Voltarelli sabato 15 febbraio sarà al “Carnaval Rital” a La Marbrerie di Montreuil, (21 Rue Alexis Lepere, Francia) dalle 19.

Curato dai Fratelli Semeraro, musicisti italiani basati in Francia, il “Carnaval Rital” è un appuntamento che anima le notti parigine da diversi anni e anche questa volta si preannuncia ricco di colori, musica, danza, emozioni e piatti della cucina italiana. Per questa festa in maschera a tema “Italia” saliranno sul palco Peppe Voltarelli, Télamuré Tarantella Roots e la dj Coqo Djette.

Due volte Targa Tenco, come miglior album in dialetto e come miglior interprete, presenterà anche la sua versione di alcuni brani di Domenico Modugno tra i quali “Dio come ti amo”, di cui un coinvolgente remix è stato prodotto dai francesi Bart&Baker a conferma della vocazione internazionale di un autore che ha scalato le classifiche di molti paesi europei ed extraeuropei, dalla Repubblica Ceca al Cile, e ha avviato collaborazioni di grande prestigio con artisti come l’argentino Kevin Johansen e il The Tiptons Sax Quartet di New York.