Tropea capitale della cultura 2021: Video Promo “Nessuno è straniero”

La candidatura di Tropea a Capitale Italiana della Cultura 2021 rappresenta un momento di estrema importanza per tutta la Calabria. Il progetto di sviluppo culturale Tropea 2021 mira ad innescare un percorso per lo sviluppo socio-culturale di una delle aree più belle del Sud Italia, meta turistica conosciuta in tutto il mondo.

La Perla del Tirreno è - storicamente - una città dove culture e colture hanno integrato diversi popoli. Un'area dove possono nascere nuovi stimoli e progetti creativi, per dare una concreta opportunità di inclusione e di sviluppo per il territorio.

Multiculturalità, integrazione, sostenibilità, partecipazione e crescita. Sono queste le colonne portanti del programma in atto, per promuovere e valorizzare una Tropea che guarda al futuro, rievocando il glorioso passato.

Il video-promo "Nessuno è straniero" - passaggio apicale di #TropeaCultura - nasce con l'arduo intento di raccontare una città ricca di arte, di tradizione, di storia e dal grande patrimonio culturale.

Una città che ha dato i natali a tanti uomini illustri. Una città dei saperi, dei sapori, della conoscenza e dell’antichissima tradizione agro-artigianale.

Ideato e realizzato gratuitamente da Enzo Scordo, Marco Lorenzo ed Alessandro Grasso (Cine AM produzioni video), “Nessuno è straniero” racconta millenni di storia in una manciata di minuti. Coinvolgendo le nostre comunità ed i nostri territori.

Una storia, quella di Tropea, che si intreccia ad una terra unica ed autentica. Una terra che vuole e deve essere consapevole di avere in eredità uno straordinario patrimonio. Una terra che - mai come ora - rammenta a se stessa di essere culla millenaria di popoli e civiltà.

Perché a Tropea - città multiculturale e di vocazione internazionale - nessuno é straniero! Ogni suo visitatore si sente a casa, innamorandosene follemente.

Oggi, festa degli innamorati, lanciamo questo video...come dichiarazione d'amore per la nostra città e per la Calabria intera!