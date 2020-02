Lotta agli zozzoni, in dieci incastrati dalle fototrappole: multe da 8 mila euro

L’abbandono incontrollato di rifiuti ancora sotto la lente dei carabinieri forestale di Vibo Valentia, in particolare della stazione di Serra San Bruno che, nell’ottica di intensificare in tal senso i controlli sul territorio, dall’inizio del mese hanno installato alcune fototrappole in determinate aree particolarmente sensibili dell’area comunale arrivando ad identificare una decina di persone immortalandole proprio mentre si disfacevano dei rifiuti, di vario genere, sia urbani che speciali non pericolosi, deturpando così le zone interessate.

A carico dei trasgressori sono stati avviati dei procedimenti amministrativi che hanno portato alla contestazione di sanzioni per un importo complessivo di oltre 8 mila Euro.

Nel particolare, poi, a Vallelonga, i militari, dopo aver effettuato degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, un uomo del posto, legale rappresentante di una impresa, accusato anch’egli dell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla sua attività edile.