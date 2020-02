Inchiesta “Genesi”: torna in libertà Marzia Tassone

Revocati gli arresti domiciliari nei confronti di Marzia Tassone, avvocato del Foro di Locri, coinvolta nell’ operazione “Genesi”, scattata lo scorso 15 gennaio.(QUI)



A stabilirlo è stato il Tribunale del Riesame di Salerno che ha accolto le istanze difensive degli avvocati Valerio Murgano e Antonio Curatola.

A carico della Tassone non è stata applicata alcuna misura cautelare come chiesto dai legali difensori che hanno prodotto memorie difensive, indagini documentali, tese a dimostrare l’inesistenza di favoritismi processuali fatti in favore della loro assistita.

I due avvocati hanno inoltre depositato una consulenza trascrittiva sul contenuto delle intercettazioni ambientali. L’apporto difensivo ha quindi screditato il narrato accusatorio del giudice Petrini.