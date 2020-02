Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani, 14 febbraio, a Gioia Tauro. Insieme a Conte giungerà in Calabria anche il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

I due rappresentanti del Governo faranno tappa presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi”, di Via Galluppi 1, per la presentazione del “Piano per il Sud”.