Calcio a 5, Fiorentina Bis in cima alla lista con 37 punti ed 8 vittorie consecutive

Sono ben otto le vittorie consecutive della Fiorentina 10 Bis. Questa settimana a cadere sotto i colpi di Corapi e compagni e la Lamezia Golfo che dopo un buon primo tempo cede nel secondo: (6-1) il risultato finale.

Non sta a guardare la Vigor Old Boys che con un super Tamburro, quattro i suoi gol, si aggiudica la partita contro gli Amatori Pianopoli (4-1). La lotta per la griglia play off vede sul sintetico di Filadelfia, gli amatori Piazza San Rocco dividersi la posta in palio con i padroni di casa del Real (0-0).

Ne approfitta la casa dello Sport, la quale pur non giocando una gara perfetta, gara condita da polemiche a fine gara per il turnover messo in campo da mister Felletti, batte il fanalino di coda Amami Mac 3 (2-1), con Cerra goleador in zona Cesarini. Bonacci e compagni del Borboruso nel cuore conquistano i tre punti a discapito di uno Stalettì (3-1) che, ancora una volta, pur giocando un’ottima gara non riesce a mettere fieno in cascina. Ha riposato l’FC Girifalco.

La classifica vede quindi la Fiorentina 10 Bis con 37 punti, sempre seguita dalla Vigor Old Boys a quota 32; agguantano in terza posizione gli Amatori Piazza San Rocco gli Amatori della Casa Dello Sport a 25 punti, quindi il Real Filadelfia con 21 punti. Il Borboruso Nel Cuore raggiunge a quota 17 gli Amatori Pianopoli. L’FC Girifalco rimane fermo con 12 punti come il Lamezia Golfo con 7 punti, l’Asd Stalettì con 5 e l’Amami Mac 3 a con 3 punti in classifica.

La terza giornata di ritorno dice che il campionato, quest’anno, non ha emesso verdetti, e che i giochi sono ancora aperti, sia per la testa alla classifica che per la zona play off. Nella prossima di campionato, in chiave play off, i campioni regionali degli Amatori Pianopoli, incontreranno, fra le mura amiche, il Borboruso nel cuore; entrambe le compagini, che occupano la sesta piazza, devono far punti per non vedere allontanarsi l’ultima posizione utile per la disputa dei play off.

Nella foto il momento dei saluti tra i capitali delle squadre Amatori Casa dello Sport e Amami Mac 3 alla presenza della terna arbitrale composta da Francesco Torcasio, Nicolino Caruso e Pasqualino Serratore.