Catanzaro: controlli dei carabinieri in zona sud, arresti e denunce

Una serie di controlli nella zona a sud della città di Catanzaro sono stati eseguiti per tutta la giornata di ieri dai Carabinieri della Compagnia del capoluogo.

Nella mattinata, i militari della Stazione di Lido, assieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile e a quelli della Stazione di Santa Maria, hanno effettuato un controllo in una palazzina di via Teano, riscontrando la presenza di allacci abusivi alla corrente elettrica in cinque appartamenti.

Per i rispettivi occupanti, A. B., 59enne, C. B., 21enne, A. G., 60enne, A. P., 53enne e P. P, 40enne, sono scattate le manette per furto aggravato di energia elettrica. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata questa mattina.

Nella serata, invece, un ulteriore servizio di controllo del, ha visto l’impiego anche dei Carabinieri di Vibo Valentia con un dispositivo complessivo di 30 operatori. Nel complesso sono stati denunciate 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ulteriori 8 sono stati segnalati alla prefettura di Catanzaro quali assuntori.

In tutto oltre 35 i grammi di sostanze stupefacenti sono stari rinvenuti e posti sotto sequestro. I controlli, effettuati su strada e ai soggetti sottoposti a misure cautelari, hanno visto tre persone, tutte della provincia catanzarese, denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Un altro soggetto D. M., 32enne, è stato trovato con un coltello a serramanico, posto sotto sequestro, mentre altre due persone, T. B. 32enne e V. P. 40enne, denunciate per aver violato rispettivamente la sorveglianza speciale ed il foglio di via dal comune di Catanzaro cui erano sottoposti.