Crotone. Divieto di sosta e transito da piazza Rino Gaetano fino a Via Reggio

Al fine di consentirne la fruibilità pedonale da parte dei cittadini è stato disposto il divieto di transito e di sosta sul lungomare cittadino, nel tratto compreso tra piazzetta Rino Gaetano fino all'incrocio con via Reggio, dalle 9 alle 13 di domenica 16 febbraio, domenica 23 febbraio e domenica 1 marzo 2020.

Con ulteriore provvedimento è stata disposta, per motivi di sicurezza stradale, l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta sul lato sinistro di via Firenze dall'incrocio con via Vittorio Veneto fino all'incrocio con via E. Scalfaro.