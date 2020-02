Sorpresi in auto con merce rubata: in manette coppia di catanzaresi

Con l’accusa di furto aggravato in abitazione i Carabinieri S. Andrea Apostolo dello Ionio, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Soverato e della Stazione di Satriano, hanno fatto scattare le manette per un uomo e una donna catanzaresi: S.M., di 30 anni e R.S., di 26.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando i militari hanno notato una Fiat Panda, con a bordo la coppia, che si aggirava in modo sospetto in un’area periferica del comune di S. Andrea Apostolo.

Alla vista della pattuglia il conducente del veicolo avrebbe effettuato una manovra repentina per invertire il senso di marcia. Raggiunti subito dopo nel territorio del vicino comune di Badolato, i Carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto a bordo del mezzo due motoseghe, una saldatrice, un trapano professionale, una borsa contenente pinza e tenaglie e 10 kg di salumi. Il materiale, ritenuto di provenienza delittuosa, è stato sequestrato.

Gli accertamenti eseguiti hanno portato poi a scoprire che parte della merce era infatti provento di un furto avvenuto poco prima all’interno dell’abitazione di un artigiano, sempre a S. Andrea. La refurtiva in questione è stata restituita al legittimo proprietario mentre il restante materiale sarà sottoposto ad approfondimenti investigativi.

Per la coppia è scattato inevitabilmente l’arresto con l’accusa di furto aggravato in abitazione. I due sono stati dunque ristretti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.