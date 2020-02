Pd in conferenza stampa: Parise candidato alla presidenza provinciale da 13 enti locali

“Annibale Parise, sindaco di Mesoraca è l'unico candidato del Partito democratico e del centrosinistra, alla presidenza della Provincia di Crotone, scelto dopo due assemblee e che ha avuto l'appoggio di 13 amministrazioni vicine al Pd su 14”. E' quanto ha detto il commissario della Federazione provinciale del Pd, Franco Iacucci, che ha tenuto stamattina una conferenza stampa nella sede dell'Apz insieme allo stesso Parise.

Il commissario ha sottolineato come “la quattordicesima amministrazione contattata era quella di Isola Capo Rizzuto, il cui sindaco ha deciso, nonostante tutto, di presentare la propria candidatura alla guida dell'ente intermedio”.

Ha ricordato, Iacucci, che “inizialmente le candidature erano quattro, comprendendo anche i sindaci di Scandale, Antonio Barberio, di Melissa, Raffaele Falbo e di Isola, appunto, con Maria Grazia Vittimberga”.

Per il commissario, alla fine, “la scelta è stata fatta a favore del primo cittadino di Mesoraca, anche a livello programmatico, e, nonostante avesse sentito la Vittimberga la mattina stessa, il sindaco di Isola, alla fine, ha presentato una candidatura alternativa, non seguendo la decisione del partito”. Per questo, a suo dire, “nei prossimi giorni sarà valutato anche il comportamento del circolo del Pd di Isola Capo Rizzuto”.

Iacucci ha poi, più volte sollecitato dai giornalisti presenti, sottolineato come “l'alleanza con Enzo Sculco non è assolutamente all'ordine del giorno, ribadendo il percorso nuovo fatto dal Pd che non deve essere la ruota di scarto di nessuno ed assolutamente in autonomia. Non c'è stata nessuna trattativa con lui per le provinciali”.

“La mancata scelta di Vittimberga è derivata - per il commissario, - anche per la sua contrarietà alla variante del Megalotto 6, che gli altri amministratori del Pd hanno sostenuto in pieno”. Dal canto suo, Parise ha rivendicato la sua appartenenza al Pd, che non è mai venuta meno, “si è detto onorato della scelta del partito e dei colleghi sindaci”.

Ha, poi, snocciolato una serie di criticità della Provincia, a partire dalla viabilità disastrata, delle strutture scolastiche con problemi, ma anche a livello di trasporti. Infine ha ribadito “l'importanza del megalotto 6 della statale 106, che sarà importante non solo per l'entroterra ma anche per la zona costiera”.