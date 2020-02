Violenza di genere: il progetto “Camper” della Polizia fa tappa a Crotone a San Valentino

Il camper della polizia fa tappa a Crotone. E lo fa in occasione di San Valentino. Domani, venerdì 14 febbraio, la Questura di Crotone, ha deciso di programmare un evento in piazza della Resistenza per sensibilizzare e informare i cittadini sul fenomeno della violenza di genere.

Così in occasione della campagna “Questo non è amore”, la Questura ha promosso l’evento durante il quale sarà presente il Camper della Polizia di Stato e un gazebo con personale dipendente specializzato della Questura di Crotone, che fornirà informazioni e dettagli relativi al progetto ministeriale “Questo non è amore” anche attraverso la distribuzione dell’opuscolo contenente informazioni e statistiche sul fenomeno e notizie sui bisogni delle vittime.

Con gli agenti saranno presenti rappresentanti degli Enti e delle Associazioni che si occupano quotidianamente della problematica della violenza di genere. Le iniziative tendono ad una maggiore conoscenza e divulgazione delle problematiche connesse alla fenomenologia, dato che nell’ultimo anno si è registrato un aumento di provvedimenti di ammonimento o di denunce per maltrattamenti, a testimonianza anche di una più efficace opera di sensibilizzazione.