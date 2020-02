Guerra tra toghe, la commissione del Csm in “ricognizione” a Catanzaro

Ascolterà i capi degli uffici giudiziari e i magistrati del distretto la prima Commissione del Csm che, lunedì 17 e martedì 18 febbraio, si recherà in visita agli Uffici giudiziari di Catanzaro per una indagine conoscitiva sulle materie di propria competenza.

La commissione, presieduta dal togato Sebastiano Ardita, intende procedere ad una ricognizione complessiva delle condizioni ambientali.

In una nota, il Consiglio Superiore della Magistratura sottolinea come i magistrati catanzaresi siano impegnati in indagini e processi nei confronti della criminalità organizzata.

Qualche settimana fa lo stesso Csm aveva aperto una procedura per incompatibilità nei confronti del procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, che è stato poi trasferito d’ufficio per decisione della Sezione disciplinare (QUI), a seguito di un’intervista in cui avrebbe “denigrato” il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.